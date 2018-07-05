У Києві помічені особливо нахабні "герої паркування" (фото)

У столиці спіймали чергових порушників

У Голосіївському районі Києва поліцейські зловили автохамів, які припаркувалися на місцях для інвалідів. Машини "героїв паркування" були евакуйовані. Відповідні фото опубліковані на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Неправильно припарковані іномарки були помічені на вулиці Антоновича.

"Київ. Антоновича 47. "Копи лютують на місцях для інвалідів". Один вже поїхав на трійочках", -розповіли в мережі.

Фото: Герої паркування (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також на автохамів поскаржилися в Шевченківському районі.

"Січових стрільців, 44. Дівчина вже не перший раз паркується, ніби ні в чому не бувало. Захочеш - не пройдеш по тротуару, мовчу вже про те, як з коляскою йти. Верх нахабства!" – поскаржилася киянка.

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше кияни залишили значний сюрприз "герою паркування".

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