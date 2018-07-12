У Києві жорстко покарали "героя парковки", який паралізував рух (фото)

Фото: УНІАН

На машині видряпали нецензурне слово

У Деснянському районі Києва неподалік від метро "Лісова" "герой парковки" залишив свій автомобіль в недозволеному місці, в результаті чого паралізував рух транспорту. Очевидці автомобільного хамства вирішили провчити водія і видряпали лайку на капоті його іномарки. Відповідні фото були опубліковані на Telegram-каналі Dtp Kiev info.

Про інцидент розповів очевидець Артем Воротніков. Судячи з фото, автохам залишив свою Kia на пішохідному переході.

Фото: Герой парковки (t.me/dtpkiev)

Учасникам дорожнього руху довелося самостійно пересунути позашляховик. Як покарання, на капоті іномарки надряпали нецензурне слово.

Скріншот (t.me/dtpkiev)

До речі, українець на позашляховику заблокував рух в Празі.

Водій елітного автомобіля Range Rover з українськими номерами заблокував рух транспорту в Празі. Залишивши іномарку на трамвайних коліях, сам автохам кудись пішов. Випадковим свідкам і поліцейським довелося своїми силами пересувати автомобіль.

Як поводяться на дорогах представники української влади (відео: РБК-Україна)