"Особиста неприязнь": у Києві зловмисники порізали шини автомобілям на єврономерах

Фото: РБК-Україна

Інцидент стався вночі на вулиці Ушинського

У Києві на вулиці Ушинського вночі в понеділок, 19 листопада, порізали шини трьом автомобілям на єврономерах. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У повідомленні зазначено: "Сьогодні вночі на Ушинського відразу у трьох автомобілів на єврономерах порізали гуму. До речі, усі автомобілі були запарковані без порушень ПДР (проходу/проїзду не заважають), мабуть, у когось просто особиста неприязнь?"

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі відразу ж відреагували на новину. Деякі почали пригадувати подібні історії, зазначивши, що це не перший випадок:

Скріншот коментарів: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що українцям розповіли, як не стати жертвою телефонних аферистів. Ніколи не передавайте гроші незнайомим людям і не поповнюйте нікому рахунки банківських карт.

Ми писали, що в соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.

А також про те, що у Мелітополі орудує невловима банда грабіжників.1 листопада, близько сьомої вечора бандити увірвалися в будинок жителя Семенівки, зв'язали його і закрили у ванній. Злочинці забрали 2800 грн пенсії і прикраси. Затримати їх так і не вдалося.

Відео: (video.rbc.ua)