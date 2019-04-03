Киян змусять викупити квартирні тамбури: ціна і терміни

Фото: колаж РБК-Україна

Віталій Кличко заявив, що кияни не повинні "красти один в одного"

Кияни повинні будуть придбати квартирні тамбури у своїх житлових будинках за ринковою ціною. Таку ініціативу висловив мер української столиці Віталій Кличко, передає "Kyiv Live" на своєму Telegram-каналі.

Голова КМДА додав, що реалізувати задум чиновники мають намір до 2021 року.

Зазначається, що до зазначеного терміну усіх власників тамбурів змусять цю площу викупити за ціною середньої вартості вторинного житла в Києві, а це понад 1 тисячі доларів за квадрат.

Справа в тому, що ця площа відноситься до загальних приміщень.

"Це допоможе узаконити тамбури, за які доводиться платити іншим мешканцям під'їзду", - йдеться в повідомленні.



За словами Кличка, загальними приміщеннями є територія всіх мешканців будинку, яку вони сплачують.

"Люди, які зробили тамбур, незаконно привласнили чужу територію. Наша країна воює через те, що наші сусіди анексували нашу територію, а я як мер Києва буду воювати за те, щоб кияни не крали один у одного", - зауважив мер столиці.

Ілюстративне фото: Володимир Кличко (kievcity.gov.ua)

Таким чином власники тамбурів можуть або викупити їх, або знести.

Також у повідомленні зазначається, що гроші за продаж тамбурів мерія має намір пустити на ремонт будинкових комунікацій, під'їздів та інші роботи по благоустрою будинку.

Як повідомлялося раніше, в Києві влітку почнеться реконструкція Вокзальній площі.

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Нагадаємо також, що нові Державні будівельні норми дозволяють розміщувати дитячі майданчики на дахах будівель заввишки до 15 м, але не більше 3 поверхів.