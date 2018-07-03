Кияни залишили великий сюрприз "герою парковки" (фото)

Автомобіль був припаркований в недозволеному місці

У Києві на вулиці Драгоманова водієві, який припаркував свій автомобіль у недозволеному для цього місці, місцеві жителі залишили великий сюрприз прямо на капоті. Відповідне фото було опубліковано на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

Фото: "Герой парковки" (facebook.com/KyivOperativ)

На фото видно, що небайдужі жителі поклали на капот автомобіля Audi з "єврономерами" камінь.

"На вулиці Драгоманова незадоволені пішоходи покарали недбайливого паркувальника на Audi. В добавок до бетону на капоті, вони ще й відбили задній ліхтар і подряпали задні ліві двері (чи так і було, незрозуміло)", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше у Києві п'яний "герой парковки" намагався напасти на "копів".

Інцидент стався на перехресті вулиць Краснодарської і Саратовської. Автомобіль Chevrolet перегородив рух транспорту, зупинившись у другому ряду. Водій голосно сказав своєму другові йти в магазин за алкоголем. Він додав, що не поїде, поки той не повернеться.

Безглузді і смішні ситуації при парковці