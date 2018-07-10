Під Києвом пенсіонер розбещував 14-річну дівчинку

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Правоохоронці затримали педофіла

В селі Каратиші Миронівського району Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який шляхом шантажу примушував 14-річну дитину до статевих стосунків. Про це передає прес-служба поліції регіону.

В прес-службі повідомили, що на спецлінію "102" звернулася мама потерпілої дівчинки і повідомила, що протягом двох років чоловік із сусіднього села, погрожуючи тим, що все розкаже в школі, де навчається дитина, примушував її до статевих стосунків. Дівчинка відзняла на телефон всі ці непристойності, що і послугувало доказом для затримання педофіла.

Зловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, в помешканні якого все це і відбувалося.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

"Чоловіка негайно було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі", - сказано в повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі активісти вирахували і затримали місцевого педофіла, який призначив зустріч 13-річній дівчинці, розбещував її морально, схиляв до злягання при зустрічі.

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