Під Києвом сталося два однакових самогубства: поліція в замішанні

Самогубства під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

Правоохоронці з'ясовують чи були два самогубства просто збігами

Вчора, 27 серпня, у Київській області в різних місцях відбулося два дуже схожих самогубства. При цьому обидві жертви хлопці 1991 року народження, які застрелилися з допомогою гладкоствольної рушниці. Про це повідомляє поліція Київської області.

Перший інцидент відбулися селі Чопилки, Переяслав-Хмельницького району, а другий в місті Яготин після обіду. Попередньо встановлено, що загиблі не залишили передсмертної записки.

Поліція встановлює всі обставини трагедії і поки не ясно, інциденти сталися випадково і зброя вистрілила в руках, або хлопці навмисне себе вбили.

Самогубства під Києвом (ілюстративне фото: pixabay.com)

За даними фактами порушено дві кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Крім того, правоохоронці нагадали про необхідність дотримання правил безпеки поводження з вогнепальною зброєю. Поліція також закликає громадян добровільно здавати зброю і вибухові матеріали, які зберігаються без належних документів.

Нагадаємо, що під Полтавою 57-річний чоловік облив себе бензином і підпалив після того, як посварився з дружиною. Інцидент стався в селі Рашевці.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі на території 6-ї міської лікарні знайшли труп невідомого чоловіка, який нерухомо стояв на колінах. Перехожий випадково його помітив і побачив, що на шиї чоловіка знаходиться петля від сумки.