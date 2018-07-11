Під Києвом психічнохворий чоловік зґвалтував, пограбував і вбив пенсіонерку

Фото: РБК-Україна

Щоб приховати свої злочини, чоловік підпалив будинок

В Київській області 32-річний психічнохворий чоловік зґвалтував, пограбував, задушив і підпалив пенсіонерку. Про це повідомляє прес-служба Головного управляння Нацполіції в Київській області на своїй сторінці в Facebook.

Злочин сталася вночі у селі Леонівка Кагарлицького району Київської області. 32-річний мужчина через вікно проник до будинку 83-річної односельчанки, згвалтував та побив, а також викрав 2 мобільні телефони, згріб постіль і підпалив, після чого пішов додому спати.

Фото: Місце злочину (facebook.com/pg/pol.kievregion)

У результаті злочинних дій психічнохворого бабуся загинула та частково згорів її будинок.

Фото: Місце злочину (facebook.com/pg/pol.kievregion)

Працівники поліції затримали нелюда за місцем його проживання. Він зізнався у скоєному.

Фото: Місце злочину (facebook.com/pg/pol.kievregion)

"Наразі Кагарлицький районний суд Київської області виніс ухвалу про направлення молодика на примусове психіатричне лікування. Триває комплекс слідчих дій. Призначено ряд експертиз. Попередньо відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Користувачі соцмереж обурилися, що поліція відкрила кримінальну справу за такою м'якою статтею.

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/pol.kievregion)

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