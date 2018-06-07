Під Києвом водій маршрутки накинувся на дитину-сироту (фото)

Мережу шокувала поведінка водія

У Броварах Київської області водій маршрутки накинувся на дівчинку-сироту, яка хотіла проїхати по місту за єдиним квитком. Про це розповіла Лілія Лебєдь на сторінці "Мої Бровари" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 5 червня. За словами очевидиці, в маршрутці не було жодного пенсіонера, і сиділо всього п'ять пасажирів.

Фото: Водій (facebook.com/groups/moibrovary)

"Вчора була свідком, як цей горе-водій накинувся на дитину, яка запитала у нього, чи може проїхати за єдиним квитком по місту, як дитина-сирота. При цьому в маршрутці не було жодного пенсіонера, а сиділо всього п'ять пасажирів", - розповіла Лілія.

"Кричав: "може ти сама собі таке посвідчення написала, такого закону немає!". Дитя зніяковіло і забилося в куточку від страху", - додала вона.

"Я попросила дівчинку передати мені посвідчення та в голос на весь автобус зачитала водієві Закон України від 1994 р. про перевезення дітей-сиріт, дітей, які перебувають без піклування батьків безкоштовно, при наявності місця", - розповіла очевидець.

Фото: Маршрутка (facebook.com/groups/moibrovary)

"В автобусі немає навіть пам'ятки про перевезення пільгових категорій. Чим горе-водій і апелював. Доводив свою правоту добре складеними фігурами з пальців, і компліментами з ненормативною лексикою. Все для дітей та їх безпеки у нашому місті!" – зазначила вона.

Скріншот поста (facebook.com/groups/moibrovary)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Ще одна гнила зараза в нашому суспільстві".

"Сподіваюся, його звільнять".

"Звідки такі виродки беруться".

"Мужиків в салоні не було?".

"Був один: "Моя хата скраю".

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/moibrovary)

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