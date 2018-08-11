Київський політик Вадим Столар з розмахом відзначив день народження в Монте-Карло [фото]

Фото: Вадим Столяр (facebook.com/Вадим Столар)

Для святкування вибрали ресторан TWIGA

10 серпня в Монако бізнесмен, якому приписують вкрай великий вплив на рішення питань у міської влади столиці, влаштував вечірку на честь 36-річчя. Про це повідомляє видання kp.ua.

Для святкування був обраний ресторан TWIGA. Вечірка називалася "don't Panic!" ("Без паніки!").

Фото: Вечірка на честь 36-річчя бізнесмена (kp.ua)

Гостей зустрічали хостесс та проводили на червону доріжку. Офіціанти відразу пропонували аперетив у вигляді шампанського і коктейлів. Келих шампанського, до речі, варто тут 20-25 євро за келих. Середній чек на людину в цьому ресторані - близько 70-100 євро. Заклад славиться своїми стравами з морепродуктів (є в наявність, наприклад, краби по 200 євро за кіло). Подають і м'ясні страви, вартість яких доходить до 100 євро.

У гості завітали відомі українські політики і бізнесмени.

Фото (kp.ua)

Наприклад, заступник голови КМДА, куратор будівельно-земельної сфери Олександр Спасибко.

Був помічений і нардеп Віталій Хомутинник, а також В'ячеслав Костянтинівський.

Фото: Вечірка на честь 36-річчя бізнесмена (kp.ua)

Рясно була представлена команда колишнього мера столиці Чернівецького (з якими, в свій час, у Столара були дуже тісні відносини). Так, на святі був помічений його син Степан і колишній заступник Денис Басс.

Батьки подарували Столарові щось із речей відомого італійського дизайнера Роберто Каваллі.

Для гостей в цей вечір співали Світлана Лобода (Loboda), яка відпрацювала свою звичайну корпоративну програму і репер Баста. Останній, до речі, заборонений в Україні. Вартість виступу на приватних вечірках кожного з них становить близько 50 тисяч євро. І це не вважає витрат на проживання, транспорт та інших складових райдера.

Що стосується гостей, більшість із них оселилося в Ніцці, в готелі Four Seasons. Номер люкс тут коштує €3950 за ніч.

Фото: Вечірка на честь 36-річчя бізнесмена (kp.ua)

До речі, нещодавно відома співачка Даша Астаф'єва також відсвяткувала свій день народження. На честь 33-річчя зірка запостила знімок в iнстаграм і полонила шанувальників своєю фігурою. А інша селебріті Анна Седокова відсвяткувала день народження своєї старшої дочки разом з нею в Києві.

Нагадаємо і те, що в Росії яскраво відсвяткували день народження українського політв'язня Олега Сенцова.

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