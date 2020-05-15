У київській клініці сурогатного материнства задоволені скандалом з немовлятами: хайпанули вдало

Немовля (ілюстративне фото: freepik.com)

Власник клініки, де народилися діти для іноземців, прокоментував гучний скандал

В Україні через карантин близько 50 немовлят, народжених методом сурогатного материнства, залишилися в київському готелі. Передати малюків батькам-іноземцям не можуть у зв'язку із закритими кордонами в умовах пандемії коронавирусу.

Ситуація викликала широкий резонанс у суспільстві в країні та за її межами, і омбудсмен Людмила Денисова звернулася до поліції, МОЗ і Мінсоцполітики з вимогою терміново відреагувати.

Історія із "застряглими" у столичному готелі "Венеція" немовлятами, народженими в клініці "Біотех", набула широкого розголосу після публікації в мережі відеоролика. Уповноважений Верховної Ради з прав людини назвала кадри "підтвердженням, що ситуація з наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою і системною, а технології сурогатного материнства рекламуються і представляються як "товар високої якості".

У самому ж медзакладі прокоментували скандал та зізналися, що задоволені резонансом - адже це і була основна мета.

За словами власника клініки сурогатного материнства "Біотех" (BioTexCom) Альберта Точиловського в інтерв'ю агентству "Українські новини", вони "хайпанули" відео з новонародженими дітьми і тим самим привернули до виниклої у них проблеми увагу.

"У нас було завдання, щоб на нас звернули увагу, на нашу проблеми... Чесно кажучи, ми "хайпанули", привернули до себе увагу. Але, це сталося, я вважаю, вдало. Тепер питання буде вирішено", - заявив він.

Точиловський розповів, що після розголосу багато країн передали ноти українському МЗС, щоб відомство могло втрутитися і посприяти розв'язанню питання.

"Посольство дзвонили нам і вимагало, щоб швидше ми склали для них усе, щоб батьки могли потрапити до своїх діток", - каже власник клініки.

Також він запевнив, що всіх малюків в готелі зібрали в одному приміщенні тільки для зйомки ролика, а так вони знаходяться в декількох великих і добре провітрюваних кімнатах.

"До діток ми нікого не пускаємо. Зробили виняток лише для вчорашньої інспекції Філіпішиної і сьогоднішнього візиту Денісової. А так, туди заходять одні і ті ж люди, які перебувають тут на карантині, безвилазно живуть в номерах, тому особлива увага приділяється їх здоров'ю.", - розповів Точиловський.

Власник клініки наполягає, що сурогатне материнство в Україні не потрібно забороняти, але слід регулювати цю сферу.

Раніше омбудсмен Людмила Денисова заявила, що через карантин в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців.

Нещодавно вона звернулася до Верховної Ради з проханням внести необхідні зміни в Сімейний кодекс в частині сурогатного материнства.

Нагадаємо, що наприкінці серпня з Києва в Китай злочинне угруповання вивезло близько 150 немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями. До організації причетні керівники однієї зі столичних репродуктивних клінік.

Автор: Володимир Костирін