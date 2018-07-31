"Коли Вікуся приїде?" Сусіди розповіли про сім'ю, яка втратила в ДТП бабусю, маму і доньку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Семирічний хлопчик каже, що бабуся, мама і сестричка зараз з ангелами на небі

В Тернополі померла п'ятирічна Віка Руда, за життя якої двадцять днів боролися лікарі. Дівчинка 27 червня разом з мамою і бабусею постраждала в жахливому ДТП біля села Озерна Зборівського району. На жаль, врятувати її не вдалося.

Як пише "НОВА Тернопільська газета", мама дівчинки - 29-річна Мар'яна - і її бабуся Ольга загинули на місці ДТП, а Віку доставили в обласну дитячу лікарню в стані коми. Всі ці дні дитина так і не приходила до тями.

Відомо, що за кермом автомобіля в момент аварії була Мар'яна. З невідомих причин вона виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою, в якій їхали військові (солдати отримали незначні травми).

Смертельне ДТП під Тернополем (фото: nova.te.ua)

Коли сталася аварія, батько Віки Ярослав був у США. Почувши страшну звістку, залишив усі справи і негайно прилетів додому. Щоб врятувати дочку, чоловік запросив лікарів з Ізраїлю, проте вони не могли нічим допомогти - транспортувати дитину за кордон у такому стані було небезпечно. 17 липня дівчинка померла.

На похорон Віки приїжджали представники військової частини, щоб підтримати рідних загиблих у ДТП. Маму, доньку і бабусю поховали поруч в їхньому рідному селі.

"Всі сподівалися, що Вікуся виживе, молилися за неї в церкві, але... Ярослав брав в лікарню і семирічного сина Сашка. "Коли Вікуся приїде?!" - кожен раз питав братик. Лікарі давали лише 5%, що дитина виживе, і всі сподівалися...", - розповіла секретар Глинського сільської ради Марія Репета.

Віка Руда з батьками і братиком (фото: nova.te.ua)

"Неможливо було на похоронах без сліз дивитися на Ярослава, дідуся, другу бабусю, які втратили рідних. Це велике горе для всього села. Вікусю ховали два священика, молитовно підтримали згорьовану родину. Саша зараз носить на могили квіти, каже, що мама, бабуся і сестричка з ангелами на небі. Це християнська сім'я, діти завжди ходили з батьками до церкви, тому так і пояснюють хлопчику велику втрату. Ярослав - люблячий турботливий батько, буде піклуватися про сина, але загибель рідних - рана назавжди..." - додала жінка.

Нагадаємо, в Києві Hummer збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Від отриманих ран дитина померла на місці. Горе-водій же вів себе неадекватно. Він проклинав всіх, хто намагався його затримати.

Відео: РБК-Україна