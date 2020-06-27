Комаровський розповів, що має бути всередині кожної аптечки: важливо знати

Комаровський розповів про аптечку (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський поділився основними моментами щодо зберігання аптечки невідкладної допомоги. Відповідний пост доктор опублікував в соціальній мережі Instagram.

Для початку лікар радить визначитися з місцем, де буде знаходитися аптечка (наприклад, кухня). Також важливо простежити за тим, щоб вибране місце було:⁣

постійно;⁣

відомо всім дорослим членам сім'ї;⁣

легкодоступним дорослим і недоступним для дітей;⁣

не піддавалося впливу надлишкового тепла, світла, вологи.⁣

Аптечка обов'язково повинна бути переносною: перебувати в певній коробці і мати ручку для перенесення.⁣ Бажано, щоб коробка мала ізольовані відділи, що дозволяють провести сортування вмісту.

Аптечка повинна захищати вміст від ударів, світла і вологи.⁣ Також важливо раз в рік проводити ревізію вмісту аптечки: поповнюйте запаси, звертайте увагу на терміни придатності та цілісність упаковки.⁣⁣

Коробка з набором ліків повинна також включати в себе бинти (марлевий, еластичний, сітчастий), лейкопластир, серветки, медичну косинку, ножиці, пінцет, шприци, одноразові рукавички, рідке мило, охолоджуючий пакет і хладоелемент.

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Автор: Дарья Русина