Компанія, яку підозрюють у продажу фальшивих ліків пенсіонерам у Європі, відкриває офіс в Україні

Компанія LeadBit (ЛідБіт), яку викрили в масштабній шахрайській схемі з продажу фейкових "ліків" пенсіонерам в Європі, виходить на ринок України. У березні 2021 року компанія відкрила представництво в Україні, директором LeadBit Ukraine значиться Олексій Омелянович.

Про це, зокрема, наголошується на сторінці Омеляновича в Linkedin.

Як відомо, минулого тижня LeadBit і українська IT-компанія EverAd (Еверед) стали фігурантами розслідування румунського ресурсу Recorder про продаж фейкових біодобавок в країнах Європи.

За даними журналістів, LeadBit і українська компанія Everad створили масштабну мережу віртуальних продавців, які реалізують небезпечні добавки в десятках країн світу. Жертви - переважно пенсіонери. Продавці переконують їх відмовлятися від призначеного лікарем лікування на користь біодобавок, які нібито "зцілюють" від цукрового діабету, гіпертонії та інших важких захворювань.

Співзасновники російського "ЛідБіт": Денис Лагутенко (ліворуч) і Єгор Брускін (праворуч)

Українські журналісти з AIN.ua встановили, що LeadBit і EverAd агресивно просувають добавки в інтернеті. Наприклад, у Румунії шахраї підробили сайт МОЗ, без дозволу використовують особистості лікарів і зірок в рекламних цілях.

Крім того, на румунських сайтах журналіста Володимира Познера видають за "доктора" Іонеску Октавіана, а пізніше за "покупця", якому добавка Friokard нібито допомогла знизити рівень цукру в крові. Сайти перенаправляють пенсіонерів в call-центри. Оператори переконують жертв в необхідності зробити покупку, а на прохання дати більше інформації про продукцію відповідають агресією.

Володимир Познер в ролі доктора Іонеску Октавіана (фото: лендінг Everad)

У EverAd все заперечують, у LeadBit не коментують.

"У результаті розслідування було встановлено, що представлена інформація про продукт не відповідає вимогам закону. У продажу були товари з такою ж назвою і практично однаковим складом, але для різного використання. Фотографії, використані для доведення продуктів, також були вигаданими", - повідомили в Угорському національному бюро з безпеки харчових ланцюгів.

Як з'ясував Recorder, фейковою є не тільки реклама, але й самі добавки - це пустушки без діючої речовини. Вони не мають сертифікації й можуть представляти смертельну небезпеку в разі прийому замість виписаних лікарем препаратів.

"Теоретично ніякі трав'яні добавки не можуть надходити на внутрішній ринок без попередньої перевірки та затвердження Інститутом харчових біоресурсів (IBA). Я відправив інституту список із 22 продуктів, що продаються через скоординовану мережу в Росії і Україні. Нам сказали, що 20 із них не авторизовані в Румунії, а у випадку з двома з них виробники отримали повідомлення, але не отримали його, тому що вони не внесли необхідні доповнення в файл", - каже журналіст Recorder.

На думку керівника Національної служби лікарських рослин при МБА Тетяни Онисей, продаж таких добавок в інтернеті порушує всі правила і є незаконним. Недобросовісні продавці вводять в оману аудиторію і закликають потенційних покупців "врятувати себе від серцевого нападу за допомогою цієї добавки".

Співзасновники EverAd Руслан Тимофєєв (праворуч), Руслан Дроздов (по центру) та Андрій Криворчук (праворуч)

Засновники української EverAd - Руслан Дроздов і Руслан Тимофєєв. За останні роки обороти компанії значно збільшилися - з $208 тисяч в 2017 році до $16,5 млн в 2019 році.

На гроші EverAd в Україні функціонує інвестиційний фонд Adventures Lab, в якому сам Дроздов обіймає посаду операційного директора. Adventures Lab встиг вкласти гроші в сайт гороскопів Astromix і сервіс пожвавлення фотографій Reface. У 2020 році СБУ провела обшук у київському офісі EverAd: компанію звинувачували у продажу несертифікованих біодобавок для лікування Covid-19.