У Кривому Розі побили організатора ЛГБТ-маршу

Поліція відмовилася їхати на виклик

У Кривому Розі скоєно напад на голову оргкомітету гей-фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченко. Про це повідомили на сайті "Гей-Альянс Україна".

У суботу ввечері, 30 червня, Борис Золотченко повертався додому після засідання оргкомітету. Біля головного корпусу Криворізького педагогічного університету на нього напала ціла група молодих людей. Поліція відмовилася виїжджати на місце злочину.

"Свідки побиття відразу ж подзвонили в поліцію і повідомили про злочин. Проте вже через кілька хвилин вони отримали дзвінок від чоловіка, який представився співробітником райвідділу, і повідомив, що ніхто виїжджати на місце злочину не збирається, і опитувати свідків будуть тільки безпосередньо в райвідділі", - сказано в повідомленні.

Для потерпілого викликали швидку медичну допомогу, яка доставила його в лікарню, де він і знаходиться в даний момент.

Борис Золотченко повідомив, що всі нападники були одягнуті в білі футболки з червоним роздільником і написом чорними літерами.

Фото: Борис Золотченко (upogau.org)

"Особисто я вважаю, що цей напад є лише верхівкою айсберга. Про те, що сталося, нам стало відомо тільки через активну громадянську позицію Бориса та його діяльність, спрямовану на досягнення рівноправності для ЛГБТ в Україні. Але щороку десятки і сотні подібних нападів на ЛГБТ залишаються без уваги суспільства і правоохоронних органів. Причина цих нападів, по-моєму, очевидна - відсутність прецедентів покарання за злочини, скоєні на ґрунті ненависті, і неможливість поліції відповідати на дії молодіжних бандитських угрупувань", - вважає виконавчий директор "Гей-Альянсу Україна" Анна Леонова.

Крім того, в організації повідомляють, що це вже другий напад на Золотченко за останній час. Справа про побиття було закрита через відсутність підозрюваних.

До речі, у Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві