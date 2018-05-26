У Кривому Розі вшанували пам'ять 11 загиблих криворіжан у страшній аварії (фото)

Жителі міста провели панахиду на 40-й день з моменту аварії

26 травня в Кривому Розі жителі міста вшанували пам'ять городян, які загинули у страшній аварії у самому центрі міста, що сталася 17 квітня. Про це повідомляє видання "0564.ua".

Повідомляється, що 26 травня виповнилося 40 днів з дня страшної трагедії. Тоді в аварії загинули 11 мешканців Кривого Рогу. О 12 годині дня в Металургійному районі міста була проведена загальна панахида за трагічно загиблими криворіжанами. Пам'ять померлих вшанували хвилиною мовчання.

Фото: (0564.ua)

Згідно з наявними даними, на громадянську панахиду прийшли як рідні та близькі загиблих в аварії, так і просто небайдужі городяни. Були присутні також священики Української православної церкви Київського патріархату. На місці смерті 11 осіб були покладені квіти, також люди запалювали лампадки. Вшанувати пам'ять померлих прийшли сотні жителів міста.

Фото: (0564.ua)

Нагадаємо, 17 квітня, з самого ранку в центрі Кривого Рогу сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. На перехресті зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі та автобус, в якому перебували співробітники місцевого металургійного виробництва. У результаті аварії 8 людей померли на місці, пізніше в лікарні померли ще троє. Постраждали два десятки людей. Вони відбулися травмами різного ступеня тяжкості.

Фото: (unian.ua)

До речі, можливий винуватець резонансної дорожньо-транспортної пригоди, 67-річний Олександр Волков помер у слідчому ізоляторі 5 травня. Після аварії його помістили в лікарню, а згодом перевели в СІЗО. Там стан водія погіршився, і через кілька днів він помер. Про причини смерті водія не повідомляється.

Відео: video.rbc.ua