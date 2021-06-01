У Кривому Розі померла вагітна жінка, яку підпалив її хлопець

У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив свою вагітну кохану . Він облив її горючою речовиною, підпалив і втік. На вулиці він попросив сусідів, щоб вони викликали швидку допомогу. Дівчина отримала серйозні травми та померла 1 червня.

Трагедія сталася 26 травня в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Соборності в Кривому Розі. Рятувальникам зателефонували мешканці будинку і повідомили, що горить людина.

На місце події прибули співробітники ДСНС, поліція і швидка медична допомога. Дівчину екстрено госпіталізували в лікарню, у неї діагностували опіки 3 ступені та пошкодження 70% тіла.

Зловмисник втік з місця злочину, але поліція оперативно його відшукала і затримала. Він повідомив, що жінка отримала опіки самостійно, під час приготування їжі. А він втік, оскільки сильно злякався. Також є інформація, що між коханими перед інцидентом виник конфлікт.

21-річна постраждала перебувала на 17 тижні вагітності. Опіки припали на обличчя, руки та тулуб. Жінка перебувала в стані шоку, і медики оцінювали її стан як важкий. Лікарі майже тиждень боролися за життя постраждалої жінки, але 1 червня вона померла від отриманих травм у лікарні.

Сиротами залишилися двоє дітей, якими тепер займаються співробітники ювенальної превенції.

Дії її 17-річного коханого були кваліфіковані за статтею про замах на вбивство. Тепер стаття буде перекваліфікована на умисне вбивство.