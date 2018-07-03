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"Кривава лазня": екс-нардеп розповів подробиці про вбивство сина

STYLERLIFE        03.07.2018 - 12:56
Фото: Олександр Ржавський (УНІАН)
Фото: Олександр Ржавський (УНІАН)

Батько загиблого заявив, що його синові раніше погрожували

Колишній депутат Олександр Ржавський розповів, що у його вбитого сина був конфлікт з якимось підприємцем. Про це повідомляє "КП в Україні".

Повідомляється, що Ржавський-молодший був підрядником у підприємця. Останнім часом вони разом виконували роботи з реконструкції Київського зоопарку. У сина екс-нардепа виник конфлікт з підприємцем через гроші

За словами Олександра Ржавського, його син отримував погрози. Екс-нардеп додав, що не вірить у самогубство сина.

"Мій син не міг порізати себе сам, він з дитинства страждав гемофобией (патологічна боязнь крові). Навіть коли в 35-річному віці у нього брали для аналізу кров з пальця, він втрачав свідомість. А тут – просто кривава лазня", - сказав він.

Ржавський зазначив, що його син вмів поводитися зі зброєю.

"У сина горло перерізане зліва, а він самий справжній лівша, не переученный. Якби він вдарив себе, рана була б справа – такий розмах природний. Крім того, судячи з обстановки на місці злочину, можна зробити висновок, що син, завдавши собі смертельної рани, ходив по приміщенню, мив в бочці руки. Там кров всюди – я побачив те, чого не бачили поліцейські", - додав екс-нардеп.

Раніше повідомлялося, що знайшли вбитим сина екс-нардепа.

Олександр Ржавський згадав, що кілька днів тому Дмитро супроводжував його в закордонній поїздці. Але ділові переговори перенесли, і поїздка перетворилася на відпочинок. Виявилося, що ці дні стали прощанням для батька і сина.

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Теги: вбивство, депутат, нардеп
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