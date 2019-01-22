"Кривавий" місяць: астрологи попереджають про можливу небезпеку

Відео: (YouTube/ТСН)

"Кривавий" місяць, яким в ніч з 20 на 21 січня милувалися жителі Північної півкулі, - не тільки красиве явище, але і в деякому роді магічне. Астрологи попереджають, що українців може очікувати нестабільність в емоціях і почуттях. Про це інформують в сюжеті ТСН.

Найближчі пару днів на українців чекає надмірна емоційність і зниження працездатності. "Кривавий" місяць буде впливати на поведінку і спосіб мислення, тому все буде трохи інакше, ніж в інші дні.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Також астрологи радять найближчі три дні бути обережними на дорогах, особливо це стосується водіїв. Важливих рішень в цей період краще не вживати, оскільки вони виявляться помилковими. Також не варто позичати гроші або брати у борг.

"Небажано починати нові справи в матеріальній сфері, виходити заміж, купувати дорогі подарунки, схвалювати угоди", - зазначив астролог Юрій Буянов.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Проте є і позитивні моменти: місячне затемнення - найкращий час кинути палити, розпрощатися зі шкідливими звичками або зайнятися яким-небудь видом спорту.

Раніше астролог розповіла, чого чекати від місячного затемнення 21 січня.

До речі, сонячне затемнення 2017 року коштувало США майже 700 млн доларів через те, що американці залишили робочі місця, щоб подивитися на астрономічне явище.