"Крутіше було б на Карибах": відомий комік з США висміяв інсценування вбивства Бабченко (відео)

Американський телеведучий іронізував над спецоперацією СБУ

Інсценування смерті російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко, підготовлена в рамках спецоперації СБУ, стала темою випуску іронічної програми "Last Week Tonight" американського телеведучого Джона Олівера.

"Давайте тепер перейдемо до України. Або як називає її Путін - "бонус до Росії", - сказав Олівер. Далі в програмі коротко розповіли історію з інсценуванням смерті Бабченко.

"Бабченко дійсно інсценував свою смерть, щоб обдурити групу найманих убивць! Це схоже не на новину, а детективний трилер "Твоєму татові сподобається ця книга", - сказав ведучий.

"Його облили кров'ю, як він каже, свинячою. Викликали "швидку", яка констатувала смерть. Відвезли в морг. І він там дивився відео про власне вбивство. Це об'єктивно круто. Але ще крутіше було б, якщо б він пив десь коктейлі на Карибах разом з Тупаком Шакуром", - сказав Олівер.

"Колеги Бабченко були, звичайно, вражені прес-конференцією. Приємно бачити офіс, де люди люблять колег. Зазвичай, якщо в офісі дізнаються, що померлий працівник живий, вони просто тихо поливають його лайном у внутрішньому чаті... Їх реакцію можна зрозуміти. Думаю, перше, що сказав апостол Павло воскреслому Ісусу: "Дуже смішно, гівнюк!" – сказав ведучий.

"Тепер він повинен принести дружині квіти. Може не платити за них - надере зі своєї могили", - зіронізував Олівер.

"Хто може бути впевнений тепер, чи Бабченко дійсно одружений. Чи це він же, тільки в жіночому одязі і з іншим паспортом. І в цьому проблема!" – зазначив він.

Далі Олівер нагадав, що "обдуривши смерть", Бабченко сказав, що "буде жити, поки не станцює на могилі Путіна".

"Хочеться вірити, що це правда, Бабс (Бабченко – ред.), але я не був би таким певним. Якщо ти сфальсифікував смерть, це не означає, що ти отримав імунітет від замахів інших. І що найголовніше. Я дійсно здивуюся, якщо Путін кінчить в могилі. Тому що коли він помре ... років через 400 .... то його тіло розлетиться зграєю із сотні кажанів в нічному небі. І це факт", - сказав Олівер.

Відео: John Oliver - Babchenko's Death (YouTube/consumer)

Нагадаємо, знаменитого репера Тупака Шакура застрелили 13 вересня 1996 року. Фанати виконавця часто кажуть: "Тупак Шакур живий" (як "Цой живий"). Шанувальники репера наводять докази, що його смерть була інсценована (відсутність свідків, дуже швидка кремація трупа, відсутність експертизи).

Раніше Бабченко розповів, як склали "розстрільний список".

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