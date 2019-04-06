Велике шахрайство з Ощадбанком: у мережі викрили схему

Шахрайство з Ощадбанком (ілюстративне фото: pixabay)

Користувачів "Ощадбанку" залякують дивними повідомленнями

Українським користувачам "Ощадбанку" останнім часом стали надсилати повідомлення про блокування їх банківської карти. Про спритних аферистів розповів OBOZREVATEL, посилаючись на користувачів мережі.

Юрій Петров в одному з телеграм-каналів розповів про те, яким способом аферисти намагалися "залякати" його сім'ю. Шахраї невідомим чином дізналися номер банківської карти та закидали власника фейковими повідомленнями про зняття грошей та блокування. "Три дні поспіль дружині приходить", - написав він, прикріпивши відповідні скріншоти.

Фото: (obozrevatel.com)

Наголошується, що номер банківської карти і CVV/CVV-2 можуть підглянути в будь-якому громадському місці, де ви передаєте в чужі руки банківську карту. Захиститися від крадіжки даних можна тільки у випадку, якщо самостійно розплачуватися карткою за допомогою терміналу.

Також важливо пам'ятати, якщо ви набираєте ПІН-код на терміналі, циферблат варто прикривати рукою. Інакше номер може підглянути стороння людина, а щоб непомітно сфотографувати обидві сторони карти зловмиснику знадобиться всього кілька секунд.

Аферисти можуть скористатися отриманою інформацією або продати її. За статистикою 80% випадків шахрайства з банківськими картами відбулися через неуважність або довірливість самих власників. Крім того, сучасні технології дозволяють красти інформацію з карти за допомогою спеціальних пристроїв.

Нагадаємо, що у Києві засудили шахраїв, які виманили 2,7 млн гривень через "обмінники". Повідомляється, що зловмисники брали у оренду приміщення, які мали запасний вихід, облаштовували їх під пункти обміну валют, після чого розміщували в інтернеті оголошення про покупку і продаж іноземної валюти за завищеним курсом.

Раніше повідомлялося, що прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного зловмисника, який у фіктивному пункті обміну валют відібрав у громадянина 50 тис. євро.