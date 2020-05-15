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Крим спіткала екологічна катастрофа: шокуючі фото

STYLERЖиття    15.05.2020 - 13:02
Крим спіткала екологічна катастрофа: шокуючі фото
У Крыму пересохли всі водосховища (фото: twitter.com/KrimRt)

У Криму пересохли всі водосховища півострова

Окупований Росією Крим наблизився до екологічної катастрофи впритул. На півострові пересохла головна водна артерія - Сімферопольське водосховище. Про це у своєму Twitter повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25%.

Кадри дійсно шокують. На них показано висохле дно, де знаходяться скелети риб. Деякий час тому водосховище було заповнено водою. Зараз же люди на півострові опинилися перед самою головною проблемою - відсутність прісної води.

"Сімферополь, водосховище. Звір вже тут хутровий", - іронічно підписав блогер фото.

Крим спіткала екологічна катастрофа: шокуючі фотоКрим спіткала екологічна катастрофа: шокуючі фотоСімферопольське водосховище в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Сімферопольське водосховище – одне з найбільших штучних водойм півострова. Раніше воно було повноводне і забезпечувало водою Сімферополь та прилеглі населені пункти.

Однак зараз запаси в ньому не те, що зменшилися - вони катастрофічно зникли.

"Схоже критичне обміління Сімферопольського водосховища спостерігалося 36 років тому, навесні 1994-го року. Літо теж було дуже посушливим. Дощі пішли тільки восени", – поділився спогадами житель Криму Михайло Каширський в одному з інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Як ми раніше писали, в анексованому Криму російська влада ліквідувала два заповідника.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Крим
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