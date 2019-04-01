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Куди котиться світ? Під Черніговом жорстоко побили рятувальників, які гасили пожежу

STYLERЖиття    01.04.2019 - 15:44
Куди котиться світ? Під Черніговом жорстоко побили рятувальників, які гасили пожежу
Фото: (колаж РБК-Україна)

Невідомі неадеквати накинулися на рятувальників

Напередодні невідомі накинулися на рятувальників, які гасили пожежу в Чернігівській області. Про це інформує голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у соцмережі Facebook.

"Вчора, 31 березня, під час ліквідації пожежі сухої рослинності поблизу села Серединка, двоє наших пожежників були цинічно побиті якимись покидьками. Я не можу інакше назвати істоту, яка сміє застосувати фізичну силу до людей, які ризикують своїм життям кожен день", - написав він.

За словами голови, рятувальники підрозділу отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні. Зараз працівниками поліції проводяться слідчі дії.

"Сподіваюся, що цей випадок не залишиться без уваги громадськості, а винуватці будуть жорстко покарані в рамках чинного законодавства", - підсумував Чечоткін.

 

Фото: (facebook.com/MykolaChechotkin)

"Повна деградація суспільства, що коїться в головах таких покидьків, потрібно відловити та покарати", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, що у Донецькій області побили члена виборчої комісії. Відзначається, що правоохоронці отримали дзвінок від 41-річного члена виборчої комісії, який повідомив про побиття під час спроби відеофіксації виборчого процесу в залі для голосувань.

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