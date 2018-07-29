Кум Путіна буде балотуватися в український парламент

Фото: Віктор Медведчук (vybor.ua)

Стало відомо, до якої партії приєднається Віктор Медведчук

В 2019 році у виборах до Верховної Ради України візьме участь Віктор Медведчук – кум президента РФ Володимира Путіна і представник України в тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє його прес-служба Віктора Медведчука на сторінці Facebook.

Вже відомо, що кум Путіна прийняв рішення приєднатися до політичної партії Вадима Рабиновича "За життя". Крім того, як заявив сам лідер партії в прямому ефірі, Віктор Медведчук очолить напрям по "відновленню миру" з Росією.

25 липня Рабінович виступив у прямому ефірі, представляючи програму своєї партії, закликаючи глядачів шляхом голосування визначити тих людей, яким можна довірити той чи інший напрямок. За його словами, українці самі запропонували призначити Медведчука на посаду, яку він тепер буде займати в партії "За життя".

Фото і текст опубліковані на сторінці прес-служби Медведчука (facebook.com/MEDVEDCHUKVV)

"Я підтримую програму, цілі та завдання партії "За життя" – партії миру і творення. Я приймаю пропозицію Вадима Рабиновича і спасибі йому і всім, хто висловив мені довіру, проголосував за мою кандидатуру. Світ на Донбасі, відновлення відносин з Російською Федерацією та країнами СНД – ось ключові завдання", – заявив Віктор Медведчук.

До речі, раніше у мережі показали обличчя дружини Трампа, після рукостискання її чоловіка з Путіним. А ще фото Путіна і Трампа соеденили і помістили на обкладинку відомого журналу. Варто згадати, що відомий український музикант розповів про те, що заспівав би в обличчя президенту Росії.

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