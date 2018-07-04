У таборі, де отруїлися діти, досі залишаються відпочиваючі

У "Славутичі" все ще відпочиває понад 200 дітей

Табір "Славутич", який знаходиться у Київській області, досі працює. Там залишається більше двохсот дітей. Про це повідомляється у сюжеті програми "ТСН. Ранок".

2 липня в дитячому таборі сталося масове отруєння. У стані коми, все ще залишається 8-річна дівчинка Маргарита. Вона, як і інші діти, отруїлася йогуртом, який видавали дітям на полуденок. Інші дівчатка вже почувають себе нормально, але Маргарита досі перебуває в комі в реанімації.

Відео: у таборі досі залишаються діти (youtube.com/ТСН)

Керівництво центру не коментує ситуацію. В обладміністрації повідомляють, що без висновків спеціальної комісії дитячий табір закрити не можуть.

Табір досі працює - там залишаються на відпочинок більше двохсот дітей. Керівництво оздоровчого центру ситуацію не коментує. В обладміністрації кажуть, що без висновків спеціальної комісії закрити табір не можуть.

Нагадаємо, з'явилися деталі про отруєння дітей в Київській області.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: акція за заборону виробництва хутра в Україні