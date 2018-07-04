Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У таборі, де отруїлися діти, досі залишаються відпочиваючі

STYLERLIFE        04.07.2018 - 12:39
Скріншот сюжету ТСН (youtube.com/ТСН)
Скріншот сюжету ТСН (youtube.com/ТСН)

У "Славутичі" все ще відпочиває понад 200 дітей

Табір "Славутич", який знаходиться у Київській області, досі працює. Там залишається більше двохсот дітей. Про це повідомляється у сюжеті програми "ТСН. Ранок".

2 липня в дитячому таборі сталося масове отруєння. У стані коми, все ще залишається 8-річна дівчинка Маргарита. Вона, як і інші діти, отруїлася йогуртом, який видавали дітям на полуденок. Інші дівчатка вже почувають себе нормально, але Маргарита досі перебуває в комі в реанімації.

Відео: у таборі досі залишаються діти (youtube.com/ТСН)

Керівництво центру не коментує ситуацію. В обладміністрації повідомляють, що без висновків спеціальної комісії дитячий табір закрити не можуть.

Табір досі працює - там залишаються на відпочинок більше двохсот дітей. Керівництво оздоровчого центру ситуацію не коментує. В обладміністрації кажуть, що без висновків спеціальної комісії закрити табір не можуть.

Нагадаємо, з'явилися деталі про отруєння дітей в Київській області.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: акція за заборону виробництва хутра в Україні

Отруєння дітей під Києвом: керівництво табору озвучило свою версію Опинилися в пастці: рятувальники знайшли зниклу футбольну команду і тренера
Теги: лагерь, діти
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся