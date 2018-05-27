Ліга чемпіонів: в УЄФА подякували Україні за чудовий фінал (відео)

Пост стрімко набирає популярність в мережі
Європейський футбольний союз (УЄФА) подякував Києву за прийом фіналу Ліги чемпіонів. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Instagram.
"Спасибі за фантастичний фінал Ліги чемпіонів, Київ", - йдеться в повідомленні.
Слід уточнити, що на самих кадрах видно кубок Ліги чемпіонів, а самі слова подяки продубльовані двома мовами: англійською та українською.
Відео: УЄФА подякував Україні за барвистий фінал ЛЧ (instagram.com/uefa_official)
Звернемо увагу, що всього за кілька годин пост УЄФА зібрав майже десять тисяч лайків і сотню коментарів.
"Приємно за організацію. Київ – супер. Україна – вперед", - сказав користувач Ігор Італія.
"Краща локація за весь час", - підкреслив юзер Jheywood1989.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/uefa_official)
До речі, за час проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 в поліцію надійшло понад 70 звернень від іноземців. Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.
"За час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на території держави, в органи поліції надійшло 71 звернення іноземних громадян. З них 20 мають ознаки кримінального злочину. Крім того, надходило 4 повідомлення про замінування об'єктів столичної інфраструктури. За всіма цими фактами тривають дії, передбачені законодавством України", - повідомив Князєв.
Як повідомлялося раніше, на фінал Ліги чемпіонів 2018 в Україну приїхали майже 25 тисяч іноземців. Станом на ранок, 27 травня, на виїзд з країни оформили документи більше половини іноземних вболівальників. Футбольні команди іспанського "Реала" і англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже покинули територію України.
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