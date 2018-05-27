Ліга чемпіонів: в УЄФА подякували Україні за чудовий фінал (відео)

Пост стрімко набирає популярність в мережі

Європейський футбольний союз (УЄФА) подякував Києву за прийом фіналу Ліги чемпіонів. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Instagram.

"Спасибі за фантастичний фінал Ліги чемпіонів, Київ", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на самих кадрах видно кубок Ліги чемпіонів, а самі слова подяки продубльовані двома мовами: англійською та українською.

Допис, поширений UEFA (@uefa_official) 26 Тра 2018 р. о 10:32 PDT

Відео: УЄФА подякував Україні за барвистий фінал ЛЧ (instagram.com/uefa_official)

Звернемо увагу, що всього за кілька годин пост УЄФА зібрав майже десять тисяч лайків і сотню коментарів.

"Приємно за організацію. Київ – супер. Україна – вперед", - сказав користувач Ігор Італія.

"Краща локація за весь час", - підкреслив юзер Jheywood1989.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/uefa_official)

До речі, за час проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 в поліцію надійшло понад 70 звернень від іноземців. Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.

"За час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на території держави, в органи поліції надійшло 71 звернення іноземних громадян. З них 20 мають ознаки кримінального злочину. Крім того, надходило 4 повідомлення про замінування об'єктів столичної інфраструктури. За всіма цими фактами тривають дії, передбачені законодавством України", - повідомив Князєв.

Як повідомлялося раніше, на фінал Ліги чемпіонів 2018 в Україну приїхали майже 25 тисяч іноземців. Станом на ранок, 27 травня, на виїзд з країни оформили документи більше половини іноземних вболівальників. Футбольні команди іспанського "Реала" і англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже покинули територію України.

Трійця в 2018 році: історія та традиції свята (video.rbc.ua)