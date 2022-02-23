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Зайва вага буде йти на очах: астролог озвучила сприятливі для схуднення дати в березні

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Середа 23 лютого 2022 20:13
Зайва вага буде йти на очах: астролог озвучила сприятливі для схуднення дати в березні Фото: коли в березні найкраще худнути (flikpik.com/)
Автор: Styler

Березень - відмінний час для походу в спортзал і переходу на правильне харчування, щоб до літа красуватися на пляжі та демонструвати результати своїх зусиль під прицілом захоплених поглядів.

Астролог Олена Молдованова озвучила в Instagram сприятливі дати в березні для старту дієти, очищення організму і навіть покупки абонемента в тренажерку.

День "небезпечні для фігури", коли посилюється апетит і засвоюється буквально все, щоб ви не поклали в рот:

  • 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 березня - з 18:00
  • 21, 22, 29, 30, 31 березня - до 12:30

Зайва вага буде йти на очах: астролог озвучила сприятливі для схуднення дати в березні

Коли найкраще худнути в березні (www.pexels.com)

Дні, коли можна собі дозволити зайвий шматочок чогось смачного і солодкого без шкоди для талії:

1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 31 березня - з 12:30

Дата, сприятливі для початку дієти або для розвантажувальних днів, коли організм найлегше переносить голод:

16, 17, 25, 26 березня

Дні, коли бажання ухилятися від тренувань і спорту буде особливо сильним і ймовірність пропустити заняття стане як ніколи висока - вам знадобиться додаткова мотивація і стимул:

  • 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 березня - з 13:30
  • 19, 20 березня - до 18:00
  • 29, 30, 31 березня - до 12:30

Вдалі дні для відновлення спортивного навантаження після перерви. А також для придбання абонемента в спортклуб:

  • 4, 5, 9, 10, 14, 15 березня - до 13:00
  • 23, 24 березня - до 15:00
  • 25, 26, 27, 28 березня - до 17:00
  • 31 березня - з 12:30

Сприятливі дні для очищення організму від шлаків токсинів і паразитів:

  • 1, 20 березня - з 18:00
  • 21, 22, 29, 30, 31 Березня

Нагадаємо, що раніше астролог поділилася календарем краси на березень і підказала, коли краще стригтися і робити косметичні процедури.

Також читайте, коли в березні краще шукати роботу і просити підвищення у начальства.

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