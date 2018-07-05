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"Краще наркомани, ніж діти": у Дніпрі пенсіонери влаштували бунт проти дитячого майданчика (відео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 11:18
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Літні люди не задоволені тим, що батьки побудували майданчик

У Дніпрі розгорівся скандал між батьками і пенсіонерами через дитячого майданчика. Про це повідомляє "ДніпроTV".

На вулиці Киргизькій місцеві жителі, не дочекавшись обіцянок депутатів, на невеликій ділянці самостійно звели пісочницю для дітей. Проте знайшлися і незадоволені.

"Батьки своїми силами вирішили зробити пісочницю, яку неодноразово мешканці ламають, бо заважає "щасливий дитячий сміх", - розповіла одна з мешканок будинку.

З сусіднього житлового будинку почали надходити погрози від пенсіонерів.

"Почали погрожувати, що майданчик знесуть ,пісок поб'ють пляшки, щоб діти поранилися, щоб ми передумали там будувати майданчик", - говорить один з батьків.

Відео: Пенсіонерам не догодила дитячий майданчик (youtube.com/Телеканал ДніпроTV)

Незважаючи на погрози, батьки все одно побудували майданчики. Кожен день вони її прибирають.

"Щоранку ми знаходимо тут шприци ,невідомі конструкції з пластикових пляшок, порожні пляшки скляні. Ну, зрозуміло, кому належать ці предмети... Сусідки кажуть, що їм краще, щоб тут проводили час наркомани, ніж шумлять наші діти, - нарікає місцева мешканка.

Пенсіонери підтверджують, що вони не в захваті від майданчика.

"Ми зробимо все, щоб її (майданчики – ред.) тут не було. Тому що у нас жодної дитини немає, який живе тут (в будинку – ред.), тут живуть пенсіонери", – каже літня жінка.

Пенсіонери стверджують, що необхідно було у них просити дозволу на будівництво дитячого майданчика.

Нагадаємо, що у Дніпрі горе-мати напилася до нестями і залишила дитину без нагляду.

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Теги: детская площадка, пенсионеры, Днепр
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