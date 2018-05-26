В Луганській області встановили пам'ятний знак загиблим військовим медикам

З 2014 року загинуло 62 військових медика

В Луганській області встановили пам'ятний знак, присвячений військовим медикам, які загинули з початку російської агресії на території України. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У луганській області відкрили пам'ятний знак військовим медикам, які загинули на сході України. Захід відбувся за ініціативи керівництва і особливого складу 59-го Військового Мобільного Госпіталю та завдяки Оперативному командуванню "Північ".

"На рахунку представників найгуманнішої професії з моменту російської ескалації на сході країни – тисячі врятованих життів. Однак, починаючи з 2014 року 62 військових медиків загинули, рятуючи життя своїх бойових побратимів і місцевого населення", – сказано в повідомленні прес-служби.

На вшанування пам'яті загиблих військових медиків були присутні представники державної та місцевої влади, громадських організацій Сєвєродонецька, священнослужителі.

Особливим словом відмітили і молодшого сержанта Ігоря Зинича, який удостоєний посмертно звання Героя України за мужність і героїзм, виявлені при обороні Донецького аеропорту.

Фото: Відкриття пам'ятного знака в Луганській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Для кожного з них на першому місці була Клятва Гіппократа і військовий обов'язок. І відкриття пам'ятного знака є не тільки даниною пам'яті полеглим, але і нагадування кожному з нас про те, що свій професійний обов'язок ми повинні виконувати і за себе, і за тих, хто загинув, захищаючи країну від російського агресора", - зазначив підполковник Андрій Телефанко.

Після освячення право відкрити пам'ятний знак на честь загиблих воїнів-медиків було надано командиру оперативно-тактичної угруповання "Північ" генерал-майору Віктору Кравченко.

Всі присутні вшанували пам'ять медиків хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку.

У ході заходу кращі воїни-медики військової частини та працівники Збройних Сил України за сумлінну працю і взірцевість отримали нагороди та почесні грамоти.

Скріншот поста (facebook.com/GeneralStaff.ua)

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Відео: video.rbc.ua