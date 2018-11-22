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У Луцьку студент покінчив життя самогубством: стали відомі причини

STYLERЖиття    22.11.2018 - 08:35
У Луцьку студент покінчив життя самогубством: стали відомі причини
Колаж РБК-Україна

Знайомі припустили, що хлопець перебував у стані депресії

Студента 2-го курсу Луцького технічного університету Олександра Барановича виявили мертвим в місцевій річці Стир через місяць після зникнення. Що стало причиною трагедії, розповідає видання Volynnews.

Олександр Баранович пропав 28 жовтня в районі вулиці Ковельській у Луцьку. Хлопець вийшов з машини таксі, в якій він разом зі своєю дівчиною і другом повертався в гуртожиток, і зник.

Напередодні він з друзями вирушив на студентський пікнік разом зі своєю дівчиною, студенткою того ж навчального закладу та з другом, з яким разом жив у гуртожитку.

Під час святкового застілля Олександр побачив, як його дівчина спілкується зі своїм колишнім хлопцем. У ньому заговорила ревність, і він з дівчиною в той вечір серйозно посварився.

Додому вони поверталися втрьох. Раптово Олександр попросив зупинити машину і швидко вийшов. З тих пір його ніхто не бачив. А майже через місяць тіло студента знайшли в місцевій річці.

Як повідомили в поліції, на тілі Олександра Барановича не було виявлено слідів насильницької смерті. Тому припустили, що хлопець покінчив життя самогубством.

У Луцьку студент покінчив життя самогубством: стали відомі причини

Фото: Олександр Баранович (volynnews.com)

Останнім часом хлопець перебував у пригніченому стані, так як влітку його сім'ю спіткала важка втрата – вони поховали матір. У батька залишилося на руках двоє студентів – Олександр і його сестра. Діти, щоб допомогти батькові, підробляли на канікулах.

В університеті про Барановича відгукуються добре. Розповіли, що він був спокійним і розважливим. Проте зазначили, що смерть матері студент переживав дуже важко і припустили, що тривала депресія і сварка з коханою дівчиною тільки погіршили його стан.

Поховали Олександра Барановича 20 листопада в рідному селі Забужжя Любомлського району.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.

А також розповідали про те, що у Хусті вчителька покінчила життя самогубством.

Відео: РБК-Україна

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