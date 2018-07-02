У Луцьку ветеран-афганець прилюдно вчинив самогубство

Чоловік встромив ножа собі в серце на очах у людей

У Луцьку ветеран-афганець скоїв жахливе самогубство на очах у своїх побратимів в приміщенні. Це сталося на території Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, повідомляє телеканал "Нова Волинь".

Скрін: кадр з відео (facebook.com/volyntv)

За словами речниці поліції Луцької області Ольги Бузулук, при розмові з представниками організації, колишній військовослужбовець скаржився на своє життя і обурювалася ситуацією, що склалася в країні. Після того, як розмова була закінчена, він вийшов у коридор, де і встромив собі ножа в груди.

Скрін: кадр з відео (facebook.com/volyntv)

На місце, де було скоєно самогубство, негайно виїхали медики і співробітники поліції. На жаль, врятувати життя 51-річному чоловікові не вдалося. Поранення, які чоловік завдав собі, виявилися смертельними.

Самогубство У Луцьку на проспекті Молоді, 14 у приміщенні Волинської обласної спілки афганців чоловік скоїв самогубство. Трагедія сталася близько третьої години дня. Продовжить речниця поліції Ольга Бузулук. #СуспільнеВолинь Опубліковано НСТУ - телеканал "Нова Волинь" Понеділок, 2 липня 2018 р.

Відео: Ветеран-афганець вчинив самогубство (facebook.com/volyntv)

Нагадаємо, раніше бійці ООС рассказали, як перехитрили бойовиків на Донбасі.