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У Луцьку ветеран-афганець прилюдно вчинив самогубство

STYLERLIFE        02.07.2018 - 21:58
Фотоілюстрація (ru.freeimages.com)
Фотоілюстрація (ru.freeimages.com)

Чоловік встромив ножа собі в серце на очах у людей

У Луцьку ветеран-афганець скоїв жахливе самогубство на очах у своїх побратимів в приміщенні. Це сталося на території Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, повідомляє телеканал "Нова Волинь".

Скрін: кадр з відео (facebook.com/volyntv)

За словами речниці поліції Луцької області Ольги Бузулук, при розмові з представниками організації, колишній військовослужбовець скаржився на своє життя і обурювалася ситуацією, що склалася в країні. Після того, як розмова була закінчена, він вийшов у коридор, де і встромив собі ножа в груди.

Скрін: кадр з відео (facebook.com/volyntv)

На місце, де було скоєно самогубство, негайно виїхали медики і співробітники поліції. На жаль, врятувати життя 51-річному чоловікові не вдалося. Поранення, які чоловік завдав собі, виявилися смертельними.

 
Самогубство

У Луцьку на проспекті Молоді, 14 у приміщенні Волинської обласної спілки афганців чоловік скоїв самогубство. Трагедія сталася близько третьої години дня. Продовжить речниця поліції Ольга Бузулук. #СуспільнеВолинь

Опубліковано НСТУ - телеканал "Нова Волинь" Понеділок, 2 липня 2018 р.

Відео: Ветеран-афганець вчинив самогубство (facebook.com/volyntv)

Нагадаємо, раніше бійці ООС рассказали, як перехитрили бойовиків на Донбасі.

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Теги: самоубийство, Луцк
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