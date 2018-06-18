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У Львові дівчата влаштували оголену фотосесію навпроти міськради

STYLERLIFE        18.06.2018 - 17:07

Зйомка проходила на балконі ресторану

У Львові дівчата влаштували оголену фотосесію прямо навпроти входу в міську раду. Про це повідомляє "Варта 1" з посиланням на місцевого жителя Євгена Кутейникова.

У Львові на площі Ринок невідомі дівчата влаштували оголену фотосесію прямо навпроти міської Ратуші. Зйомка проходила на балконі одного з найдорожчих ресторанів міста.

На балконі були присутні дві напівголі дівчини і фотограф, який проводив зйомку.

"Зйомка проводилася з балкона найдорожчої ресторації Галичини" ("Масони"), яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Красиві дівчата. Серед білого дня. Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу в міську раду. Вам подобається?" – сказано в повідомленні Євгена Кутейникова.

 

Фото: Оголена фотосесія ("Варта 1")

До речі, Сергій та Сніжана Бабині розповіли про реакції на оголену фотосесію.

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Теги: Львів, фотосессия, обнаженная фотосессия
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