У Львові на даху потяга загинув 24-річний хлопець

Молодого чоловіка вдарило струмом

У Львові на даху поїзда від ураження струмом загинув хлопець 1994 року народження. Смертельний інцидент стався на залізничній станції "Сихів". Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівської області.

Чому хлопець опинився на даху поїзда – поки невідомо.

"3 липня о 21:50 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Зелена, 385 отримав смертельне ураження електричним струмом контактної мережі хлопець, 1994 року народження", - розповіли в прес-службі.

"Хлопець отримав ураження, перебуваючи на даху вантажного вагону поблизу залізничної станції "Сихів", – зазначили в ДСНС.

Рятувальники зняли тіло загиблого хлопця з даху вантажного вагону. Обставини події встановлюються.

Варто відзначити, що молоді люди, зокрема неповнолітні, часто залазять на поїзди та електрички заради забави, покататися або, наприклад, зробити незвичайне фото. Однак це смертельно небезпечно!

Раніше повідомлялося, що пасажирів вигнали з поїзда через НП на залізниці під Одесою.

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