У Львові пенсіонерка напала на випускницю школи з перцевим балончиком

Літня жінка стверджувала, що так вона захищалася від нецензурних слів

У Львові пенсіонерка напала на випускницю школи і бризнула їй в обличчя з перцевого балончика. Інформацію про подію повідомила одна з свідків нападу Вікторія Бушева на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомила Вікторія Бушева, інцидент стався в суботу, 26 травня. Випускниці школи, ошатно вбрані у вишиті сорочки, після лінійки на честь останнього дзвоника, вирішили влаштувати фотосесію.

Фото: Львівські випускники (facebook.com/Виктория Бушева)

По дорозі до центру міста на дівчат напала неадекватна пенсіонерка. Жінка з невідомої причини підійшла до однієї з випускниць і бризнула їй в обличчя з перцевого балончика.

Дівчина виявилася алергіком і після нападу втратила свідомість. А пенсіонерка з посмішкою вирушила в найближчий магазин.

До постраждалій дівчині тут же підбігли однокласники, вчителі та батьки. На місце події викликали швидку медичну допомогу та поліцію.

Для того, щоб хуліганка не зникла з місця події, частина дорослих чатували пенсіонерку біля дверей магазину. Коли вона вийшла, то почала нападати і на них.

Жінка звинувачувала мешканців міста у негостинністі, а свої дії відносно підлітків пояснювала тим, що дівчатка нецензурно висловлювалися на її адресу. Крім того, пенсіонерка стверджувала, що перцевого балончика у неї немає.

Поліція забрала у відділок пенсіонерку і маму постраждалої дівчини. Пенсіонерка виявилася мешканкою Донецька, 1943 року народження. На неї порушили адміністративну справу за напад на людину. Як виявилося, на маму постраждалої дівчини також завели справу – за неналежне виховання дитини, нібито за те, що дівчина вживала нецензурні вирази.

Скріншот поста (facebook.com/Вікторія Бушева)

До речі, у Росії на "Останньому дзвонику" в небо запустили мертвого голуба.

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Відео: video.rbc.ua