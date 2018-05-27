У Львівській області знайшли мертвим бійця ЗСУ

Обставини смерті уточнюються

У Львівській області виявили мертвим українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександра Поронюка.

У суботу, 26 травня, недалеко від Яворівського полігону, який знаходиться у Львівській області, виявили мертвим бійця ВСУ. Загиблому було 38 років. Причини смерті військового встановлюються.

Як повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, тіло військовослужбовця знайшли в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що розташований на території Яворівського полігону.

Відомо, що 38-річний військовослужбовець проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

"Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури", - повідомив Поронюк.

Нагадаємо, жителі Тернопільської області розповіли про трагічну долю загиблого на Донбасі бійця.

У зоні бойових дій на Донбасі 15 травня загинув уродженець села Литвинів Підгаєцького району Тернопільської області, старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади 32-річний Іван Кураш.

Місцеві жителі розповіли, про трагічну долю сім'ї воїна. Ще в дитинстві він втратив матір, а пізніше – батька і рідного брата, передає gazeta1.com. Першим про загибель бійця повідомив місцевий житель Юрій Пухайло.

"15 травня вночі під час виконання бойового завдання від кулі снайпера загинув військовий, наш земляк з села Литвинова Іван Кураш. Куля потрапила в ліве легке, боєць помер в госпіталі міста Гірський. Вічна пам'ять Герою. Смерть ворогам", – сказав він.

Інформацію підтвердила співробітник Тернопільського обласного військкомату Олена Величанская.

Іван Кураш народився 26 червня 1985 року в Литвині. Закінчив дев'ять класів Литвинівської школи. Вступив в подгаецкое ПТУ №24, де провчився півтора року на спеціальністю муляр-штукатур.

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Відео: video.rbc.ua