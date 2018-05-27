Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Львівській області знайшли мертвим бійця ЗСУ

STYLERLIFE        27.05.2018 - 17:03
Фото: Яворівський полігон (loda.gov.ua)
Фото: Яворівський полігон (loda.gov.ua)

Обставини смерті уточнюються

У Львівській області виявили мертвим українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександра Поронюка.

У суботу, 26 травня, недалеко від Яворівського полігону, який знаходиться у Львівській області, виявили мертвим бійця ВСУ. Загиблому було 38 років. Причини смерті військового встановлюються.

Як повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, тіло військовослужбовця знайшли в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що розташований на території Яворівського полігону.

Відомо, що 38-річний військовослужбовець проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

"Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури", - повідомив Поронюк.

Нагадаємо, жителі Тернопільської області розповіли про трагічну долю загиблого на Донбасі бійця.

У зоні бойових дій на Донбасі 15 травня загинув уродженець села Литвинів Підгаєцького району Тернопільської області, старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади 32-річний Іван Кураш.

Місцеві жителі розповіли, про трагічну долю сім'ї воїна. Ще в дитинстві він втратив матір, а пізніше – батька і рідного брата, передає gazeta1.com. Першим про загибель бійця повідомив місцевий житель Юрій Пухайло.

"15 травня вночі під час виконання бойового завдання від кулі снайпера загинув військовий, наш земляк з села Литвинова Іван Кураш. Куля потрапила в ліве легке, боєць помер в госпіталі міста Гірський. Вічна пам'ять Герою. Смерть ворогам", – сказав він.

Інформацію підтвердила співробітник Тернопільського обласного військкомату Олена Величанская.

Іван Кураш народився 26 червня 1985 року в Литвині. Закінчив дев'ять класів Литвинівської школи. Вступив в подгаецкое ПТУ №24, де провчився півтора року на спеціальністю муляр-штукатур.

Рекомендуємо подивитись: У квітні Україна втратила 11 захисників

Відео: video.rbc.ua

В Луганській області встановили пам'ятний знак загиблим військовим медикам "Завжди був привітним": жителі Тернопільської області розповіли про трагічну долю загиблого на Донбасі бійця
Теги: ВСУ, военный, умер
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top