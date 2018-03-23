У Львівській області невідомі зарізали двох молодих хлопців

Зараз поліція встановлює обставини смерті людей

У Стрийському районі Львівської області в приватному будинку знайшли мертвими двох молодих людей. Про це передає прес-служба поліції регіону.

"У Стрийський відділ поліції близько 07.20 надійшло повідомлення про те, що в будинку 65-річного жителя виявлено тіла двох молодих людей з ножовими пораненнями", - розповіли правоохоронці.

Як з'ясували слідчі, 22-річний житель району напередодні приїхав у гості до дідуся і бабусі разом зі своїм 18-річним приятелем, а вранці їх знайшли без ознак життя.

Зараз поліція встановлює обставини смерті людей, призначено ряд експертиз, розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 23 лютого, у Вінницькій області, в селі Іванів місцевий медичний працівник виявив тіло 65-річного пенсіонера. Він виявив на тілі чоловіка кілька колото-різаних ран.