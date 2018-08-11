У Львівській області тіла померлих зберігалися декілька днів без холодильників

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У морзі відсутнє необхідне обладнання для заморозки тіл

На Львівщині вбили жінку, а її тіло направили в морг Жидачівської центральної лікарні. І не саме вбивство викликало резонанс у ЗМІ, а те, як працює морг в Жидочові і нові закони, із-за яких брат загиблої не міг забрати тіло своєї сестри для похорону. Про це повідомляє канал "2+2".

Справа в тому, що за законами України, якщо смерть мала насильницький характер, то тіло загиблого підлягає розкриттю. Однак за новим законом, всі патологоанатомічні дослідження проводяться лише за твердженням суду. Але єдиний суддя Жидачіва – у відпустці, і тіло вбитої вже 4 дні розкладається в центральній лікарні.

А розкладається воно тому, що в місцевому морзі відсутня не тільки необхідне для зберігання тіл обладнання, там немає банальної морозильної камери. Родич загиблої звернувся до ЗМІ: "Я зайшов до моргу і мало не впав від того, що там діється. Мухи літають, там немає ніякої холодильної камери, нічого немає". Самі ж кореспонденти відзначають, що трупний запах чується і зовні будівлі.

З появою резонансної новини в прокуратурі Львова почалося досудове розслідування за фактом неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками лікарні, стаття 367 ККУ.

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