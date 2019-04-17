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Мами дуже часто запитують: Комаровський розповів про догляд за дитячою шкірою

STYLERЖиття    17.04.2019 - 07:03
Мами дуже часто запитують: Комаровський розповів про догляд за дитячою шкірою
Ілюстративне фото (9 months)

Комаровський дав важливі рекомендації щодо косметики для малюків

Євген Комаровський, який раніше відповів на питання про зміцнення імунітету дитини за допомогою ехінацеї, розповів про використання косметики для догляду за шкірою немовлят, якщо проблем зі шкірою немає. Відомий педіатр зауважив на своїй сторінці в Instagram, що це робити потрібно.

Доктор Комаровський зізнався, що це питання часто задають молоді мами.

"Конкретна пряма відповідь - необхідно. Тепер пояснюю чому. По-перше, тому що дитяча шкіра незріла. Вона стане схожою на шкіру дорослого приблизно у два рочки", - зазначив лікар вищої категорії.

Як розповів Комаровський, у малюків шкіра має підвищену чутливість, вона тонше, легко втрачає вологу, і через шкіру "різні шкідливості у навколишньому середовищі легко всмоктуються".

Мами дуже часто запитують: Комаровський розповів про догляд за дитячою шкірою

Ілюстративне фото (pixabay com)

"І по-друге. Якщо ви навіть ідеальні батьки, все одно в житті вашого малюка зустрінуться підгузники, наповнені калом і сечею, буде контакт мордашки з їжею, тертя об одяг, сухе повітря", - перерахував він.

Доктор Комаровський резюмував, що саме з цих причин використовувати косметологічні засоби потрібно профілактично.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Комаровський відповів на важливе питання про жарознижуючі.

Також ми писали про те, що Комаровський назвав причину частих ГРВІ у дітей. На його думку, якщо дитина часто хворіє – у неї немає проблем з імунітетом.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка, пов'язаний із гормональним дисбалансом, перепадами настрою і проблемами зі шкірою.

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