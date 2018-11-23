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У Маріуполі пасажир напав на водія маршрутки під час руху

STYLERЖиття    23.11.2018 - 13:25
У Маріуполі пасажир напав на водія маршрутки під час руху
Фото: РБК-Україна

Дві людини були госпіталізовані

У четвер, 22 листопада, о 20:40 у Маріуполі, на проспекті Металургів, в районі площі Кірова, невідомий пасажир напав на водія маршрутки №156. Про це повідомили очевидці, передає 0629.

Вказується, що між пасажиром та водієм виник конфлікт. Чоловік напав на водія з кулаками прямо під час руху транспортного засобу, а той в свою чергу різко загальмував.

У результаті в салоні маршрутки 53-річна маріупольчанка сильно вдарилася об поручні. Жінка отримала забої обличчя і щелепи. Також постраждав і водій, у якого від удару кулаком травмована вилична область.

Постраждалих під час інциденту госпіталізували в щелепно-лицьове відділення ЛШМД. На даний момент в обставинах події розбираються співробітники поліції.

Нагадаємо, що у Миколаївській області водій влаштував бійку з пасажиром за місце в автобусі. Пасажир хотів сісти на вільне місце, однак маршрутник наполягав, що крісло повинно залишатися вільним. За підсумком, водій зупинив автобус і почав з'ясовувати стосунки з чоловіком, супроводжуючи бійку нецензурною лексикою. Розняли забіяк пасажири маршрутки, після чого автобус зміг продовжити рух.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області сталося трагічне ДТП, після якого молодий хлопець отямився поряд з мертвою нареченою.

Також ми писали про те, що в Київській області сталося ДТП за участю шести автомобілів. Повідомляється, що аварія сталася на Одеській трасі. На даний момент інформація про постраждалих та причини аварії уточнюється.

Відео: РБК-Україна

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