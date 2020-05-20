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Не маски та санітайзери: Комаровський назвав головні правила для роботи дитсадків (відео)

STYLERЖиття    20.05.2020 - 23:48
Не маски та санітайзери: Комаровський назвав головні правила для роботи дитсадків (відео)
Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Євген Комаровський висловився про відновлення роботи дитячих садків в умовах пандемії

В Україні послаблюють карантин і відкривають дитячі садочки з 25 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів 20 травня, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський прокоментував відновлення роботи дошкільних установ і зазначив ряд важливих умов.

Лікар вищої категорії обговорив це питання з керівником Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрієм Александріним. Відео опубліковано сьогодні на YouTube-каналі Комаровського.

Як наголосив епідеміолог, в Україні дитсадки відкривати "потрібно обов'язково".

Комаровський також звернув увагу на важливість в умовах пандемії коронавірусу виробляти дітьми колективний імунітет.

При цьому в установі вкрай необхідні гарне провітрювання, наявність термометра і гігрометра.

"Вимоги - не хотілки..., а обов'язкові умови. Не може існувати дитячий садок, де в кожній кімнаті не висять термометри та гігрометри. Але не просто висять! А показують потрібні параметри", - зазначив Коморовський.

Також доктор особливо наголосив на важливості повітрообміну в садках, назвавши це "ключовим фактором інфікування чи не інфікування".

"Все інше: маски, санітайзери, будь-які хлорки, будь-які УВЧ - це все фігня на пісному маслі у порівнянні з повітрообміном. Там, де є протяг, там немає концентрації вірусу, який здатний погубити людину", - емоційно висловився Комаровський.

Підбивати підсумки про головні вимоги для роботи дитячих садків Комаровський та Александрін визначили наступні:

  • Хороший повітрообмін в приміщеннях і наскрізне провітрювання
  • Вологість повітря в кімнаті в межах 40-60%
  • Температура повітря в приміщенні: близько 20 градусів (плюс-мінус один)
  • Прогулянки на свіжому повітрі щонайменше 4 години (причому в будь-яку погоду)

Також Комаровський висловив думку, що в кожному дитячому саду повинні бути правила, які підписуватимуть батьки перед тим, як віддавати в нього малюка, а ось стежити за їх виконанням має спеціальна державна організація.

Відео: Комаровський висловився про роботу дитячих садків в умовах пандемії

Раніше ми писали про те, що Євген Комаровський пояснив, як виробляється колективний імунітет на прикладі кору.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України карантинпреступлениядетский садДоктор КомаровскийЄвген Комаровський
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