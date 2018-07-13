Зловмисник, який гвалтував восьмимісячну доньку, воював в АТО

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Мати дівчинки дізналася про події від поліцейських

Стали відомі подробиці жахливої історії про те, як у Житомирській області 27-річний чоловік знімав порнографічні ролики зі своєю восьмимісячною донькою. Про це передає ТСН.

Горе-батько, користуючись моментами, коли дружини не було вдома, знімав порнографічні відео зі своєю дочкою 2017 року народження, на яких імітував статеві акти з малятком.

"Коли його дружина поралася по господарству або їхала до мами, він ґвалтував свою дитину", - заявив заступник начальника Департаменту кіберполіції НПУ Віталій Чубаєвський.

Зняте на мобільний відео збоченець поширював через російські веб-ресурси, а копії файлів зберігав на електронних носіях. Ці носії інформації правоохоронці вилучили і відправили на експертизу.

Мати дівчинки дізналася про події від поліцейських і стала важливим свідком.

"Вона справді впізнала свою малолітню доньку, а також підтвердила, що на фото зображений її чоловік. Свою вину він визнав повністю", - додав Чубаєвський.

У виданні повідомили, що 27-річний чоловік уже був судимий за розповсюдження порнографічних матеріалів. У 2014 році воював в АТО, де був поранений.

Сусіди зазначають, що не помічали за зловмисників нічого протизаконного, він завжди здавався добропорядним сім'янином і батьком.

Дитину вже оглянули лікарі і встановили, що її здоров'ю ніщо не загрожує. Дівчинка зараз перебуває з мамою. Затриманий чоловік перебуває під наглядом правоохоронців, запобіжний захід йому незабаром буде обирати суд.

Раніше повідомлялося, що кіберполіція затримали 27-річного зловмисника, який знімав порнографічні ролики зі своєю восьмимісячною донькою.

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