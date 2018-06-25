Мати Примова оголосила голодування: стало відомо про стан матері в'язня Кремля

25 червня жінка відзначає свій день народження

В окупованому Криму шостий день поспіль голодує мати кримського політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова - Раиме Примова. За цей період вона втратила три кілограми. Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність" в соцмережі Facebook.

Варто відзначити, що Раиме Примова має другу групу інвалідності, у неї відсутня одна нирка.

"Раиме Примова продовжує своє голодування. За 6 днів вона схудла на 3 кг (колишня вага 74 кг). Сьогодні, за наполяганням родичів, Раиме сходила на прийом до терапевта в лікарні м. Севастополь", - повідомили у мережі.

Мати політв'язня здала необхідні аналізи, зокрема, біохімічний аналіз крові.

"Терапевт розуміє мотивацію і материнські почуття пацієнтки, проте наполягає на негайному припиненні голодування. Вважає таке рішення відчайдушним і небезпечним для здоров'я", - підкреслили в спільноті.

"У Раиме Примової сьогодні день народження. Їй виповнилося 68 років. Найкращим подарунком для неї було б повернення її сина додому", - зазначили в публікації.

Скріншот поста (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, 68-річна Раиме Примова вимагає, щоб її сина Нурі Примова внесли у списки на обмін. Вона написала заяву в Управління ФСБ РФ по Криму з вимогою обміняти її сина.

Нурі є громадянином України. Він знаходиться в російській колонії. У вересні 2017 року суд у Ростові-на-Дону дав йому та іншим фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" п'ять років у виправній колонії загального режиму.

Раніше повідомлялося, що мати кримського політв'язня Примова оголосила голодування.

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