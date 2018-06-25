Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Мати Примова оголосила голодування: стало відомо про стан матері в'язня Кремля

STYLERLIFE        25.06.2018 - 19:58
Фото: Антон Наумлюк/facebook.com/crimeansolidarity
Фото: Антон Наумлюк/facebook.com/crimeansolidarity

25 червня жінка відзначає свій день народження

В окупованому Криму шостий день поспіль голодує мати кримського політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова - Раиме Примова. За цей період вона втратила три кілограми. Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність" в соцмережі Facebook.

Варто відзначити, що Раиме Примова має другу групу інвалідності, у неї відсутня одна нирка.

"Раиме Примова продовжує своє голодування. За 6 днів вона схудла на 3 кг (колишня вага 74 кг). Сьогодні, за наполяганням родичів, Раиме сходила на прийом до терапевта в лікарні м. Севастополь", - повідомили у мережі.

Мати політв'язня здала необхідні аналізи, зокрема, біохімічний аналіз крові.

"Терапевт розуміє мотивацію і материнські почуття пацієнтки, проте наполягає на негайному припиненні голодування. Вважає таке рішення відчайдушним і небезпечним для здоров'я", - підкреслили в спільноті.

"У Раиме Примової сьогодні день народження. Їй виповнилося 68 років. Найкращим подарунком для неї було б повернення її сина додому", - зазначили в публікації.

Скріншот поста (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, 68-річна Раиме Примова вимагає, щоб її сина Нурі Примова внесли у списки на обмін. Вона написала заяву в Управління ФСБ РФ по Криму з вимогою обміняти її сина.

Нурі є громадянином України. Він знаходиться в російській колонії. У вересні 2017 року суд у Ростові-на-Дону дав йому та іншим фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" п'ять років у виправній колонії загального режиму.

Раніше повідомлялося, що мати кримського політв'язня Примова оголосила голодування.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)

Режисер В'ячеслав Бігун оголосив голодування на підтримку Сенцова ДФС вимагає звільнити Сенцова та інших політв'язнів (відео)
Теги: голодовка, политзаключенные
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся