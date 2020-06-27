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Мер Конотопа спалив російський прапор під посольством РФ і записав відео

STYLERЖиття    27.06.2020 - 20:49
Мер Конотопа спалив російський прапор під посольством РФ і записав відео
Артем Семеніхін спалив прапор РФ під посольством (фото: скріншот з відео)

Мер і ветеран АТО Артем Семеніхін записав відеозвернення до блогера Анатолію Шарія

У Києві мер Конотопа і ветеран АТО на Донбасі Артем Семеніхін спалив російський прапор під будівлею посольства РФ у суботу, 27 червня.

Такі дії міський голова зняв на відео та опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Семеніхін заявив, що влаштував перформанс у відповідь на відеоролики, які раніше розмістив про нього скандальний блогер Анатолій Шарій, який проживає в Нідерландах.

"Шоста ранку. Знаходжуся зараз під посольством країни-окупанта. Що я тут роблю? Я відповідаю Толіку Шарію, який нещодавно вже вкотре випустив відеоролик про мене. Нібито викриває мене в чомусь. Подивившись цей ролик я зрозумів, що мій найбільший гріх це те, що я у свій час спалив прапор Російської Федерації та включав гімн, український славень, направляючи колонку в бік сепаратистів коли я був в АТО безпосередньо на лінії фронту. Так що Толік Шарій - передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор", - розповів мер Конотопа.

Після цього Семеніхін поклав прапор РФ на асфальт і підпалив, після чого поставив поруч магнітофон, з якого лунав гімн України.

Також він зазначив, що тепер проросійському блогеру доведеться відповідати на дзвінки "своїх господарів" і питання: "навіщо ти таке робиш, що тепер російські прапори спалюють прямо під посольством".

Семеніхін уточнив, що для своєї акції використовував трофейний прапор, який йому спеціально передали учасники операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Так само гарно буде горіти і Кремль!" - додав мер Конотопа.

Відео: Мер Конотопа спалив російський прапор в Києві та записав звернення

Нагадаємо, що рівно рік тому на Семеніхіна було скоєно замах на вбивство - його жорстоко побили під Сумами.

Раніше повідомлялося, що днями ветеран АТО жорстко зганьбив Шарія та назвав скандального блогера "просто немитою головою".

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України КиївакциифлагмэрКонотоп
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