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"Мінімум 400 гривень": як київські таксисти підняли ціни під час фіналу Ліги Чемпіонів

STYLERLIFE        27.05.2018 - 21:20
Фото: Таксі (facebook.com/KyivNews)
Фото: Таксі (facebook.com/KyivNews)

Британець заплатив за поїздку по центру більше тисячі гривень

Столичні таксисти підняли ціни за проїзд у день фіналу Ліги Чемпіонів в 15 разів. Про це пише "Сьогодні".

Під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві таксисти намагалися заробити на іноземних туристах як можна більше. Найбільший заробіток був у тих водіїв, які працюють офіційно і їх машини оснащені спеціальними "шашечками", так багато з іноземних вболівальників саме таким автомобілям віддають перевагу.

"Зауважив, що багато іноземців віддають перевагу машинам з "шашками", при цьому, чим більше вона, тим більше довіра приїжджих. Це стосується не тільки гостей фіналу Ліги Чемпіонів", – розповів журналістам таксист Ігор.

Водії розповідають, що з п'ятниці по неділю, найпростіше замовлення таксі для проїзду по центру міста для іноземця обходилось не менше 400 гривень.

"Мої колеги казали, що в центрі нічого робити, все перекрито і немає замовлень. Але я вирішив перевірити, і не помилився", – розповів таксист Ігор.

За його словами, іноземні туристи платили в середньому за одну поїздку 20-30 євро (600-900 гривень). Самим великим замовленням у Ігоря стала поїздка по маршруту від Софійського Собору, звідти в готель на Великій Васильківській, 100. Потім турист поїхав в парк Шевченка, де була фан-зона уболівальників "Ліверпуля". Така поїздка обійшлася британському фанату у 1200 гривень. При цьому, якщо забити даний маршрут в онлайн-сервіс таксі, його вартість буде складати від 75 до 90 гривень.

Таким чином, київські таксисти збільшували ціну будь-якої поїздки в 10-15 разів. Навіть якщо врахувати, що в суботу були перекриті деякі центральні вулиці і водіям доводилось збільшувати дальність маршруту, щоб об'їхати перекриті ділянки, ціни за послуги таксі все одно були захмарні.

Водії, які працюють у службах онлайн-сервісів сказали, що кількість замовлень в ці дні не збільшувалося. Можливо, це пов'язано з тим, що іноземні туристи не викликали таксі за допомогою смартфонів з-за відсутності зв'язку в роумінгу.

До речі, ми писали про те, як відпочивають фанати-іноземці на Хрещатику.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: Київ, финал, Лига Чемпионов, Такси
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