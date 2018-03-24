У Мін'юсті будуть стежити за Савченко під час голодування

З усіма затриманими, які відмовляються від їжі, є особливий регламент поводження

За нардепом Надією Савченко, яку позбавили недоторканності і заарештували, будуть стежити в Міністерстві юстиції під час її голодування. За її здоров'ям будуть спостерігати медики, щоб в екстреному випадку надати їй допомогу. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі "5 каналу".

З усіма затриманими, які відмовляються від їжі, є особливий регламент поводження.

"Вони мають доступ до лікарів, постійний медичний огляд і, фактично, забезпечені тим необхідним, щоб вони, будучи в стані голодування, підтримували свою життєздатність. Тому я думаю, що в цій ситуації, якщо мова йде про СІЗО СБУ, там фахівці медичну допомогу нададуть. Якщо мова про пенітенціарній системі, ми так само маємо відповідні регламенти і ми працюємо з цивільними лікарями, які стежать за станом здоров'я того особи, яка виявила бажання не вживати їжу", - сказав Петренко.

Також він відреагував на слова Надії про те, що умови в російській в'язниці були краще.

"Коментувати, що у нас - гірші умови, ніж у країні-агресора, я б цього не робив, тому що в Росії немає ні суду, ні судової системи. Там визначають винного, і ця особа відбуває десятки років покарання, як це відбувається з нашими політв'язнями ", - додав Петренко.

Як раніше писав Styler, Савченко зробили героїнею радянської пісні.

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