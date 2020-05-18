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Ця коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи

STYLERЖиття    18.05.2020 - 19:01
Ця коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи
Молитва на Вознесіння Господнє (фото: freepik)

Вознесінням завершується широке святкування Великодня

Вознесіння Господнє в цьому році православні християни святкуватимуть у четвер, 28 травня. Дата свята залежить від дня Пасхи, бо воно відзначається на сороковий день після Воскресіння Ісуса Христа.

На Вознесіння заведено згадувати євангельські події, пов'язані з останнім періодом перебування Спасителя на землі. В цей час Ісус Христос завершує справи, заради яких прийшов на землю і возноситься до свого Отця.

В народі цього дня пекли пироги з сімома ступенями - вони символізують сім ступенів Ісуса в небеса, а також читали молитви про вічне життя, які допоможуть нам спокутувати земні гріхи.

Крім того, раніше в народі існувала така традиція: всі, хто хотів бути гарним і здоровим, збирали на Вознесіння Господнє ранкову росу, пили її і вмивалися.

Молитва про спокуту гріхів на Вознесіння

Всемогутній Боже! Твій Син Єдинородний, наш Господь Ісус Христос, вознісся на небеса. Дай, щоб ми також возносилися у серці та розумі і постійно перебували там із Ним, Господом, Який живе і царює з Тобою і Святим Духом, один Бог, нині і повіки віків. Амінь.

Раніше ми писали, коли в Україні бувають батьківські суботи, крім поминальних днів через тиждень після Великодня. І на який день в Україні перенесли гробки.

Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України ПраздникиВознесениемолитва
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