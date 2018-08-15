У монастирі окупованого Криму отруїлися 11 паломників з "материкової" України

Відомо, що паломники їли грибний суп, який, можливо, і став причиною отруєння
У Бахчисарайському районі окупованого Криму 11 громадян України потрапили до лікарні з отруєнням. Про це повідомляють росЗМІ
Всі постраждалі – паломники, які прибули в місцевий Свято-Микільський монастир.
"Це дорослі люди у віці від 30 до 60 років, їх стан оцінюється як середньої тяжкості", - повідомляють у ЗМІ.
Стан українців - середньої тяжкості.
"П'ять чоловік ввечері вже з поліклініки повернулися в монастир, шість чоловік залишалися у відділенні, і я був серед них. Зараз один з наших послушників залишився в поліклініці", - розповів настоятель монастиря.
Відомо, що паломники їли грибний суп, але в монастирі припускають, що може бути й інша причина отруєння.
"Люди їли шурпу, жирний плов. Якщо і грибний суп. Гриби перевірені, справа не в них", - кажуть в монастирі.
Свято-Миколаївський чоловічий монастир розташований в селі Холмовка Бахчисарайського району.
Раніше в Києві 6 осіб отруїлися грибами. Одного з них відразу перевели в стаціонарне відділення в задовільному стані, стан решти оцінювався як досить важкий.
До цього в селі Ясеново Друге Любашівського району Одеської області багатодітна сім'я отруїлася грибами, в результаті чого померла мати і 11-річний син.
Також ми писали, що під Харковом п'ятеро людей отруїлися грибами.
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