У Москві на мосту вивісили банер на підтримку Олега Сенцова

Фото: Банер на Кримському мосту в Москві (facebook.com/victoria.ivleva)

Олег Сенцов голодує вже 87 днів

В російській столиці на Кримському мосту невідомі повісили величезний банер на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомила активістка Вікторія Івлєва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вікторія Івлєва зазначила, що політв'язень Олег Сенцов голодує на підтримку своїх співвітчизників вже 87 дней.

Фото: Банер на Кримському мосту (facebook.com/victoria.ivleva)

Крім того, активістка написала звернення про те, що в Росії також є вільні, небайдужі і совісні люди.

"Сенцов. Вісімдесят сьомий. Сьогодні рано вранці на Кримському мосту в Москві з'явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей", - зазначила Вікторія Івлєва.

Скріншот поста (facebook.com/victoria.ivleva)

Також Івлєва опублікувала посилання на петицію про обмін укладених Росії і України і закликала її підписати.

"Голодування українця Олега Сенцова дає нам шанс побачити наших співвітчизників звільненими з українських в'язниць. За повідомленням російського омбудсмена Москальковой їх не менше 34 осіб - військовослужбовців, журналістів і інших. Давайте будемо вимагати від російського уряду обміну українців на росіян. Всіх на всіх", - сказано в тексті петиції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що адвокат Олега Сенцова передав нове послання від політв'язня.

А також ми повідомляли про те, що в Москві відомий кінокритик провів одиночний пікет на підтримку політв'язнів.

Відео: РБК-Україна