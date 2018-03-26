Засновник піраміди МММ пішов з життя в ніч на понеділок, 26 березня

У Москві помер Сергій Мавроді. Він помер в ніч на понеділок, 26 березня, повідомляють росЗМІ.

Засновник піраміди МММ був госпіталізований з автобусної зупинки на вулиці Полікарпова. Він скаржився на слабкість і болі в області серця. Випадковий перехожий викликав йому "швидку".

Сергія Мавроді госпіталізували 67-ю міську лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати його життя.

Як повідомляє Mash, він помер в результаті обширного серцевого нападу.

У 1992 році Сергій Мавроді створив компанію МММ, яка швидко стала популярною. Це була найбільша фінансова піраміда в РФ, в результаті яких постраждало 10-15 млн чоловік.

У 2007-му Мавроді отримав 4,5 року в'язниці за шахрайство. Весь термін він відбув ще під час попереднього ув'язнення, поки велося слідство.

Нагадаємо, що у Росії помер український режисер.

"16 березня 2018 року на 71-му році життя не стало нашого друга і колеги — члена Спілки кінематографістів Росії режисера ігрового кіно Павловського Олександра Ілліча", - сказано в повідомленні.