"Може померти в будь-яку хвилину": чим загрожують для Олега Сенцова 50 днів голодування

Від тривалого голодування кількість ускладнень щодня збільшується, підкреслює нейрохірург і онколог Антон Шкіряк

2 липня – 50-й день голодування Олега Сенцова. Він перебуває в окремій палаті медичної частини колонії. Відомо, що у Олега загострилися проблеми із нирками і серцем. Кризова ситуація із його здоров'ям може настати в будь-який момент, наголошують лікарі.

Дуже мало новин доходить до українців про те, як саме почувається Олег. Поширюється інформація про те, що він нібито знаходиться на парентеральному харчуванні – введенні ін’єкцій із поживної суміші амінокислот, вітамінів, мінералів та інших речовин.

Також адвокат Сенцова сказав, що Олег не отримує достатньо корисних речовин, а тюремні лікарі "накачували" Сенцова "коктейлями" незаконно.

Що таке парентеральне харчування, чому воно не може замінити повноцінну їжу і які ускладнення через голодування з'являються у незаконно утримуваного в російській тюрмі Олега Сенцова, Styler запитав у українського нейрохірурга і онколога Антона Шкіряка.

Що таке парентеральне харчування?

Загалом принцип парентерального харчування полягає в забезпеченні всіма необхідними субстратами починаючи від білків, жирів, вуглеводів, також - забезпеченні водно-електролітного балансу в організмі, коментує Антон Шкіряк.

"Таке харчування проводять, оминаючи шлунково-кишковий тракт. Цей принцип застосовують до тих людей, які не можуть приймати харчування природним шляхом. Воно, як правило, показане тільки тоді, коли є повне або часткове голодування, і як це досить часто буває, після великих операцій", - додає він.

Колаж РБК-Украина

А чи можна проводити такі інфузії в умовах місць позбавлення волі? Адже часто звучать думки, що сподіватись на таке харчування в умовах російської тюрми - просто неможливо. Більшість впевнені в тому, що там таке харчування відбувається далеко не так, як має бути.

Антон Шкіряк пояснює: щоб проводити такі інфузії, потрібні спеціальні умови.

"Треба рахувати і стресовий фактор, який є при такому голодуванні. Його величина залежить від ступеню пошкодження тканин, тяжкості хвороби і рівня забезпечення кілокалоріями. В середньому має бути в межах 40-50 кілокалорій на кілограм на добу. Відповідно, білка – близько 1,5 грамів на кілограм на добу", - пояснює лікар.

"Від довготривалого голодування кишечник атрофується"

В українських новинах з'являється інформація про те, що Олегу Сенцову вводять речовини за принципом "все в одному", коли в одній інфузії знаходяться і жири, і вуглеводи, і глюкоза, і фруктоза та інші речовини, додає він.

"Не знаю, наскільки це правда, але ніби Сенцову зараз проводять таке парентеральне харчування. Це має забезпечувати енергетичну потребу людини, але всього лише на 50-55%. Це все одно дає не більше половини енергії, яка необхідна людині. Це абсолютно не можна порівнювати із повноцінним харчуванням! Більше того: повноцінне харчування має мало негативних ефектів, а ось один із негативних ефектів парентерального харчування – це зміна кислотно-лужного балансу людини і атрофія кишечнику. От у чому проблема! Тому що після довготривалого голодування кишечник атрофується", - пояснює лікар.

"Сумніваюся, що хтось розраховує, які енергетичні потреби у нього є"

Особливо насторожує те, що минає вже аж 50-й день голодування Олега Сенцова.

Фото: Нейрохірург і онколог Антон Шкіряк (facebook.com/shkiryak.anthony)

"Саме відсутність нормального харчування у людини змінює слизову оболонку кишечнику, причому за короткий період. Порушується бар’єрна функція кишечнику. Там уже і бактерії переміщуються у внутрішнє середовище, і ускладнення можуть бути дуже серйозні. Тому збалансовані сольові розчини, вітаміни – це добре. Але у Олега може бути проблема із низьким або з високим рівнем цукру", - додає Шкіряк.

Проте основна і небезпечна проблема – це атрофія кишечнику, підкреслює лікар.

"Тому парентеральне харчування все одно не вирішує всіх проблем. Воно не є панацеєю в такій ситуації. Я сумніваюся, що хтось там розраховує, які енергетичні потреби в нього є і сумніваюся, що там множать показники на стресовий фактор. Ми ж розуміємо, де знаходиться Олег! Тому я сумніваюся, що його парентеральне харчування відповідає міжнародним стандартам. Як, в принципі, і медицина на теренах СНД", - каже Антон Шкіряк.

Які основні ризики для здоров'я Олега від такого довготривалого голодування?

Список таких ризиків величезний, але основні – це порушення осмолярності крові, порушення електролітного балансу, атрофія кишечнику, гіперглікемія, каже лікар.

"Ускладнень дуже-дуже багато, і щодня ці ускладнення тільки збільшуються. І вірогідність їхня збільшується із геометричною прогресією. Тому якщо зараз не втрутитися і не почати активно лікувати Олега і не допомагати йому, то він може померти в будь-яку хвилину", - підкреслює нейрохірург.

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Раніше активісти передали звернення Макрону і Меркель з проханням звільнити Сенцова.